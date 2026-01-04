Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ederken, iç transferde Mauro Icardi ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Icardi ile yeni kontrat görüşmeleri yürüten sarı-kırmızılı takımın, Arjantinli golcü ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

İddialara göre, Mauro Icardi 10 milyon euroluk olan maaşını 4.5 milyon euroya indirmeyi kabul etti. Galatasaray’ın Icardi’ye 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak deneyimli futbolcunun 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

YENİ SÖZLEŞME YOLUNDA SON AŞAMA

Galatasaray yönetimi, Icardi’nin talebine olumlu yanıt verdiği ve yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı bildirildi.