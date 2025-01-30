Galatasaray İçin Ajax’ı Yenme Nedenleri

GALATASARAY, AJAX’I AĞIRLIYOR

Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig etabının son maçında bu akşam saat 23.00’te Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, Ajax’ı yenmesi durumunda lig etabını büyük bir olasılıkla ilk 8’de tamamlayacak. İşte Cimbom’un Ajax’ı yenmesi için 4 neden…

İLK 8 HEDEFİ KALMADI

Ajax, Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde Rigas Skola’ya kaybederek ilk 8 iddiasını yitirdi. Ancak play-off aşamasında alt sıradaki rakipleriyle eşleşmek amacıyla puan alarak lig etabını en üst sırada bitirmek istiyor. Yine de Ajax’ın ilk 8 hedefinin kalmadığı bir ortamda daha düşük motivasyonla sahaya çıkması bekleniyor.

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ ŞART

Galatasaray, lig etabında son haftaya girerken elde ettiği 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar, rakibinin ilk 8 iddiasının kalmadığı bu durumda adını ilk 8 takım arasına yazdırmak için kesin galibiyet parolasıyla sahada olacak. Galip gelmesi durumunda adını büyük oranda ilk 8’e yazdıracak olan Cimbom’da, sezonu kapatan Mauro Icardi dışında bir eksik bulunmuyor.

AJAX’IN FORM GRAFİĞİ DÜŞÜYOR

Ajax, Avrupa Ligi’ne temsilcimiz Beşiktaş’a karşı evinde aldığı 4-0’lık galibiyetle başlangıç yaptı. İlk 4 maçta Karabağ ve Tel Aviv’i de mağlup eden Hollanda ekibi, Slavia Prag ile berabere kaldı. Ancak son dönemde işleri pek yolunda gitmedi. 28 Kasım 2024’de Real Sociedad’a 2-0 kaybeden Ajax, 12 Aralık 2024’te Lazio’ya 3-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta ise Rigas Skola’ya karşı şok bir şekilde kaybetmesi, Amsterdam ekibinin son 3 Avrupa Ligi maçında puansız ayrılmasına sebep oldu.

Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi lig etabında kazandığı 3 maçta da ilk golü atan taraf oldu. 25 Eylül 2024’te PAOK’u 3-1 yendikleri maçta 48. dakikada, 23 Ekim 2024’te Elfsborg’u 4-3 yendikleri karşılaşmada 28. dakikada, 11 Kasım 2024’te Tottenham’ı 3-2 yenmeleriyle de 6. dakikada ilk golü buldular. Ajax ise lig etabında kalesinde ilk golü gördüğü 3 karşılaşmayı kaybetti. Son 3 maçında sahadan puansız ayrılan Ajax, 28 Kasım 2024’te Real Sociedad’a 67 ve 85’te yediği gollerle 2-0 yenildi. 12 Aralık 2024’te Lazio’ya karşı 3-1 kaybettiği maçta da 12. dakikada ilk golü gördü. Son olarak, 23 Ocak’ta Rigas Skola’ya karşı dakikalar 78’i gösterdiğinde yedikleri golle mağlup oldular.

MISLI’DAN YENİ ÜYELERE KAMPANYA

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olarak kampanyaya katılabilir ve anında 150 TL kazanabilirsiniz. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların bulunduğu Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz!