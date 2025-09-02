Spor

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN’I İSTANBUL’A GETİRDİ

Son olarak Uğurcan Çakır’ı takımına katmayı başaran Galatasaray, her konuda anlaşma sağladığı İlkay Gündoğan’ı da İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan, ardından kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi müsabakada sahada yer alan 34 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” diyen İlkay Gündoğan, yeni takımındaki heyecanını dile getirdi.

