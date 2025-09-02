Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY’A TRANSFER OLDU

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı da İstanbul’a getirdi. Her konuda anlaşmaya varan İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. 34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev aldı ve bu süreçte 5 gol atıp 8 asist yaparak takıma katkı sağladı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz,” diyen İlkay Gündoğan, duyduğu sevinci ifade etti.