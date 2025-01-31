Galatasaray’ın Ajax Yenilgisi ve Eleştiriler

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray’da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a 2-1 yenilen Galatasaray, oynadığı oyunla taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor. Spor yazarları, mücadele sonrası takımın genel durumunu değerlendirecek ve yıldız oyuncuları eleştirecek. İşte detaylar… UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında deplasmanda Hollandalı Ajax ekibine yenilen Galatasaray, Play-Off turuna kaldı. Maç, Johan Cruijff Arena’da saat 23.00’te başladı. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano karşılaşmayı yönetti, yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado oldu.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT KAÇTI

Ajax, 23. dakikada öne geçti. Akpom’un ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Muslera tarafından çelindi. Dönen topu takip eden Traore, ağları buldu: 1-0. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı Ajax’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başlarında Ajax farkı ikiye çıkardı. 58’inci dakikada Gaae’nin ortasında, Berkan Kutlu’nun müdahale edemediği top Brobbey’in önünde kaldı. Brobbey’in pasıyla buluşan Fitz-Jim, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. Galatasaray, son dakikalarında golü buldu. 90+4’üncü dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrasında Osimhen, karambolde topu ağlara yolladı: 2-1. Maç, 2-1 Ajax’ın üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla Play-Off turuna kalmış oldu.

MAÇTA KAYBEDİLEN OYUNCULAR

Ajax – Galatasaray maçında sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü. Üç oyuncu da UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında takımlarını yalnız bırakacak. Galatasaray, Ajax karşısında 2-1’lik mağlubiyetin ardından taraftarlarını tatmin edemedi. Spor yazarlarının karşılaşma sonrası görüşleri şöyle…

GALATASARAY’DAKİ SORUNLAR

Osman Şenher; “Bir takım girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezse, orta sahada rakibe üstünlük sağlayamazsa, rakibin üç atağından ikisi gol olursa, sezon başından beri bu sıkıntılara çare bulamazsan, taraftarını üzersin. Yenen gollere bakın; ilk golde top Muslera’dan dönüyor, rakip bomboş. İkinci gol de Berkan’ın hatasından kaynaklanıyor. Berkan’a kesinlikle kızmıyorum, bu çocuk sol bek değil ki, mecburiyetten oynatılıyor. Torreira’nın çabaları yetmiyor.”

GENÇ FUTBOLCULARA FIRSAT VERİLMELİ

Kaan Ayhan sağ bekte yer alıyor. Rakibin dört atağının üçü sağ kanattan geldi ve gol tehlikesi yarattı. Okan hocanın Jelert’e bir türlü güvenmediği anlaşılıyor. 21 yaşındaki oyuncunun Avrupa Kupası tecrübesi var, ona fırsat tanınmalı. Maçın sonlarına doğru oyuna alınarak bu futbolcu kazanılmaz.

HAFTALIK OYUN GÜCÜ SORUNU

Mertens’e büyük bir saygım var ama onun haftada iki maçı kaldıracak fizik gücü yok. Buna rağmen defansa yardım ediyor fakat katkısı sınırlı. Beni esas hayal kırıklığına uğratan isim ise Yunus oldu. Son birkaç maçtır gerileme gösteriyor. Okan hoca, 60. dakikaya kadar Yunus’u oyunda tutarak takımı bir kişi eksik oynamaya mahkûm ediyor.

FORVET SIKINTISI

Osimhen ile Icardi’yi karşılaştırmak doğru değil. Icardi’nin son vuruşları ve becerisi Osimhen’de yok. İyi bir forvet olmasına rağmen üç defans oyuncusuyla mücadele ediyor, yanına destek olacak kimse yok. Takımın gol zorluğu bu yüzden artıyor. Umuyorum ki yeni transferler takıma katkı sağlayacak. Ancak şu an Galatasaray’ın yedek kulübesi yetersiz durumda. Okan hocanın yapabileceği uygun hamleler yok. Sonuçta, umutsuz olmamak gerekir; iki play-off maçı oynanacak. Eğer başarılı olurlarsa Avrupa Kupası’na devam edecekler. Ancak hatırlatmakta fayda var, bu maçlarda Osimhen, Sanchez ve Torreira cezalı olacağı için takımdaki yerlerini alamayacaklar.