Galatasaray’ın Bernardo Silva İçin Teklifte Bulunduğu Açıklandı

Galatasaray, Manchester City ile yollarını ayıracağını duyuran Bernardo Silva için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir gündeminde olan Silva’yla, İlkay Gündoğan’ın aracılığıyla ciddi temaslar kurdu.

15 MİLYON EURO’DAN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre Galatasaray, sezon sonunda serbest kalacak olan Portekizli futbolcuya 15 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir sözleşme önerdi.

SANE’DEN SONRA BENZER STRATEJİ

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’yi haziran ayında İstanbul’a getirip transfer eden Galatasaray, bu defa Bernardo Silva için de benzer bir strateji uygulamayı hedefliyor.

İNGİLTERE’DE GÜÇLÜ BİR KARİYER

Son 9 yıldır Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz takımında 452 maça çıkarak 76 gol ve 77 asist kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, Manchester City kariyerinde 18 kupayı müzesine götürerek büyük bir başarı sağlamış durumda.

