Galatasaray’ın Bonservis Geliri Artıyor: 3 Ayrılık

GALATASARAY’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çıkışlarına hız vermiş durumda. Morata ve Frankowski ile yolları ayırdıktan sonra, üç oyuncu daha takımdan ayrılma yoluna girmiş bulunuyor. Savunma oyuncusu Cuesta, Vasco Da Gama ile büyük oranda anlaşma sağlamış. Brezilya ekibinin deneyimli stoper için 6 milyon euro teklifte bulunduğu bilgisi paylaşılmış.

CUESTA’NIN GALATASARAY’DAN AYRILIŞI

Cuesta, geçtiğimiz sezon devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmış olan Cuesta’nın bu transferi, kulübe önemli bir gelir sağlıyor. Diğer bir stoper Nelsson ise Serie A ekibi Verona ile el sıkışmış durumda. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın 4 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

NELSSON VE KÖHN’ÜN GİDİŞİ

2021 yılında sarı-kırmızılı takıma katılan Nelsson, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’da kiralık olarak mücadele etmişti. Sol bek Köhn ise Bundesliga temsilcisi Köln ile anlaşma aşamasında. Galatasaray, bu transferden 5 milyon euro talep ediyor. Bu üç transferin tamamlanması durumunda Galatasaray’ın kasasına toplam 15 milyon euro civarında bonservis geliri girmesi bekleniyor.