Galatasaray’ın Eski Hocası Juventus’ta Göreve Başladı

İGOR TUDOR YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor!” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca Juventus, “Thiago Motta’ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder.” mesajını iletti.

KÖTÜ SONUÇLAR SONUCUNDA GÖREVDE DEĞİŞİKLİK

Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A’da önce Atalanta’ya 4-0, ardından da Fiorentina’ya 3-0 yenildi. Torino ekibinde yaşanan bu kötü sonuçların ardından Motta’nın görevine son verildi.

TUDOR’UN KARIYERİ

Igor Tudor, 46 yaşındaki Hırvat teknik adam, Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 döneminde Juventus’ta yardımcı antrenörlük yaptı ve daha önce İtalya’da Udinese, Verona ve Lazio kulüplerini çalıştırdı. Türkiye’de ise Temmuz 2016 ile Şubat 2017 arasında Kardemir Karabükspor’da görev aldı. Şubat 2017’de başladığı Galatasaray’daki görevi ise 2017 yılının Aralık ayında sona erdi. Tudor, son olarak Mart 2024’ten Haziran 2024’e kadar Roma temsilcisi Lazio’yu yönetti ve bu süreçte 11 maçta 1,91 puan ortalaması elde etti.