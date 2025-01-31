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Spor

Galatasaray’ın Fransız Pasörü Patry’den Açıklamalar

galatasaray-in-fransiz-pasoru-patry-den-aciklamalar

GALATASARAY’IN YENİ YÜZÜ

Galatasaray’ın Fransız milli pasörü Jean Mathias Gérard Patry, Spor Arena Youtube kanalında Gamze Türk’ün sorularını yanıtlıyor. İlk olarak, “Öncelikle merhaba. Nasılsın?” şeklinde bir selamlaşma ile başlayan röportaj, Patry’nin deneyimlerini ve takımındaki yeni gelişmeleri aktarması ile devam ediyor.

RÖPORTAJDAKİ DETAYLAR

Spor Arena Youtube kanalındaki bu röportaj, Galatasaray’ın önemli oyuncusunun takımda ve kariyerinde yaşadığı değişimlere dair değerli bilgiler sunuyor. Patry, Türk voleybolu hakkında düşüncelerini ve takım arkadaşlarıyla ilişkilerini de paylaşarak izleyicilere içten bir bakış açısı getiriyor.

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