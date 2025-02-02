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Spor

Galatasaray’ın Gaziantep FK Maç Kadrosu Açıklandı

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GALATASARAY, GAZİANTEPLİ RAKİBİNE HAZIRLANIYOR

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Ajax’a 2-1 yenilerek play-off’ta yer alacak olan Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep FK ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Kamp kadrosu da açıklandı.

İKİ OYUNCU KADRODA YER ALAMIYOR

Sarı-kırmızılılarda, aşil tendonunda kısmi hasar bulunan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrası sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığı bildirildi.

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