Galatasaray’ın Gaziantep FK Maç Kadrosu Açıklandı

GALATASARAY, GAZİANTEPLİ RAKİBİNE HAZIRLANIYOR
Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Ajax’a 2-1 yenilerek play-off’ta yer alacak olan Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep FK ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Kamp kadrosu da açıklandı.
İKİ OYUNCU KADRODA YER ALAMIYOR
Sarı-kırmızılılarda, aşil tendonunda kısmi hasar bulunan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrası sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığı bildirildi.