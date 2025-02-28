Galatasaray’ın Gözü Kupa Çeyrek Finalinde

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sheriff Tiraspol, oyuncuyu kaybetmemek için 3 yıllık yeni bir sözleşme öneriyor. Şimdi merak konusu, Kyabou’nun Aslan’ın cazibesine kapılıp kapılmayacağı.

DERBİ BAŞARISI VE ÇEYREK FİNAL HEDEFİ

Fenerbahçe ile berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde eden Galatasaray, savunmadaki sağlamlıklarıyla dikkat çekiyor. Şimdi odak noktası, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile yapılacak maç. Okan Buruk ve ekibi, 3 puan alarak çeyrek finale yükselmek ve ev sahibi avantajını elde etmek için sahaya çıkıyor. Taraftarları coşturmak için hazırlıkları sürdürüyorlar!