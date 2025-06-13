Galatasaray’ın Leroy Sane’ye maliyeti!

GALATASARAY’A YENİ TRANSFER

Galatasaray, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna kattı. Sane, gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Yıldız oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra yapılan anlaşma doğrultusunda Sane, Galatasaray’a bedelsiz olarak katılıyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Öte yandan, dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’a maliyeti ile ilgili bilgiler de netleşti.