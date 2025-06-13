Gündem

Galatasaray’ın Leroy Sane’ye maliyeti!

galatasaray-in-leroy-sane-ye-maliyeti

GALATASARAY’A YENİ TRANSFER

Galatasaray, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna kattı. Sane, gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Yıldız oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra yapılan anlaşma doğrultusunda Sane, Galatasaray’a bedelsiz olarak katılıyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Öte yandan, dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’a maliyeti ile ilgili bilgiler de netleşti.

ÖNEMLİ

Magazin

Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başımız Sağ Olsun

Tiyatrocu Yezdan Kayacan, Kastamonu'da 13'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçı, nadir bir bağışıklık hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Soruşturma başlatıldı.
Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.