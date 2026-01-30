Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakibi Juventus Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, turnuvanın ilk etabında 8 karşılaşmaya çıkarak 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 10 puan topladı. Bu sonuçlarla ligde 20. sırada yer alan Galatasaray, Devler Ligi’nde play-off turuna yükselmeyi başardı. Son 16 turunda mücadele edecek olan Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Play-off turundaki ilk maçların 17-18 Şubat, rövanşların ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanması planlanıyor.

GALATASARAY’IN AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANSI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Juventus ile bugüne kadar 6 defa karşılaştı. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, rakip takım 1 kez kazandı, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray bu mücadelelerde 9 gol atarken, Juventus 7 gol kaydetti. İki takım en son olarak 11 Aralık 2013’te kar yağışı nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde karşılaştı ve Galatasaray, Wesley Sneijder’in 85. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

İTALYAN EKİPLERİ İLE OYNANAN MAÇLAR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında şimdiye kadar İtalyan takımları ile toplam 26 karşılaşmaya çıktı ve 8 galibiyetle birlikte 8 mağlubiyet aldı. 10 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 32 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

JUVENTUS’UN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Juventus, Şampiyonlar Ligi’ni 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak 13 puan ve averaj ile 13. sırada yer aldı. Dört kez rakiplerine karşı zafer elde eden İtalyan takımı, Real Madrid’e 1-0, beraberlikte ise Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2, Sporting ile 1-1 ve Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

SERIE A’DA HAZIRLIK YAPILIYOR

Serie A’da 22 karşılaşmaya çıkan Juventus, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 42 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alıyor. Torino temsilcisi, son 8 maçının sadece 1’inde mağlup oldu ve son olarak Napoli’yi 3-0’lık skorla geçti.

Juventus kadrosunda, milli futbolcu Kenan Yıldız ve önceki sezon Fenerbahçe’de oynayan Filip Kostiç bulunuyor. Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile 30 resmi maça çıkarken 9 gol ve 7 asist kaydetti. Bunun yanı sıra, Devler Ligi’nde ise 1 gol ve 3 asistlik bir performans gösteri.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Juventus, sezon başında Igor Tudor’un yönetiminde ilerledi ancak istenen sonuçları elde edemediği için 27 Ekim’de Tudor ile yollarını ayırdı. Takım, ardından Luciano Spalletti ile anlaştı. Spalletti yönetiminde Torino takımı 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

GOLCÜLER FORMA GİYİYOR

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 karşılaşmada 14 gol atmışken, kalesinde 10 gol gördü. Takımda Dusan Vlahovic ve Weston McKennie, 3’er golle öne çıkarken, Jonathan David 2 gol ve Kenan Yıldız 1 gol kaydetti.

ALLIANZ STADIYUMU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Juventus’un yeni evi olan Allianz Stadyumu, 8 Eylül 2011’de açıldı. 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapan stadyumun kapasitesi 41 bin 147 seyircidir.

PLAY-OFF TURUNDAKİ EŞLEŞMELER

Son 16 play-off turunda gerçekleştirilen eşleşmeler ise şu şekilde:

* Galatasaray – Juventus (İtalya)

* Monaco (Fransa) – Paris Saint-Germain (Fransa)

* Benfica (Portekiz) – Real Madrid (İspanya)

* Karabağ (Azerbaycan) – Newcastle United (İngiltere)

* Bodo/Glimt (Norveç) – Inter (İtalya)

* Borussia Dortmund (Almanya) – Atalanta (İtalya)

* Club Brugge (Belçika) – Atletico Madrid (İspanya)

* Olympiakos (Yunanistan) – Bayer Leverkusen (Almanya)