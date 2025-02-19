Galatasaray’ın TFF’ye Yabancı Hakem Eleştirisi

GALATASARAY KULÜBÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, Süper Lig’in 25. haftasında pazartesi günü gerçekleşecek Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararlarına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, yabancı bir hakemin maçı yönetecek olmasının ardındaki tutarsızlıklara dikkat çekildi.

TFF’NİN TUTARSIZ SÖYLEMLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bu yana tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.” denildi. Federasyonun, kulüp başkanlarının PFDK’ya sevk edilmeyeceği sözü verdikten sonra başkanlara ceza vermesi, toplantılarda ortamı geren açıklamalara ses çıkarmaması gibi durumlar örnek gösterildi. Ayrıca, federasyonun “Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak” dedikten sonra durumun değişmesinin ardından gelen kararlar, kulübü şaşırtmadığı ifade edildi.

TFF’YE YONELTILEN SORULAR

TFF Başkanı’nın basın açıklamasıyla pazartesi günü yabancı bir hakem atanacağının duyurulmasının ardından, Galatasaray Kulübü, TFF’ye şu soruları yöneltti: “1. Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu’na bu evraklarını ibraz etmiş midir? 2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi’nin içinde yer almış mıdır? 3. Müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken, en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?”

Bu sorulara dair net yanıtlar beklerken, kulüplerin ihtiyaç duyduğu adaletin sağlanması gerektiği vurgulandı.

KAMUYU BİRLEŞMEYE DAVET

Açıklamada, “Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmayı hedeflediğini, aksi durumda ise daha önce yaşanan örneklerinde olduğu gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunu biliyoruz.” denildi. Bu noktada Türk spor kamuoyunun, planlı bir şekilde sergilenen bu olumsuz duruma karşı birleşmesi gerektiği hatırlatıldı. Taraftarların, sakin kalarak takımına destek vermesi için gereken enerjiye sahip olmaları istendi.

Son olarak, Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na uyarıda bulunarak, “Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!” şeklinde seslendi. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inandıklarını belirtti.