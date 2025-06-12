Galatasaray’ın Yengesi Ünlü Candice Brook

GALATASARAY VE LEROY SANE ANLAŞMASI

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki oyuncu, transferin ardından İstanbul’a ulaştı. İstanbul’a gelişinin hemen ardından, Leroy Sane’ye sevgilisi Candice Brook eşlik etti.

CANDICE BROOK KİMDİR?

İstanbul’a geldiği için harika hissettiğini belirten Brook’un kimliği merak konusu oldu. 1987 doğumlu olan Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli. Modellik kariyerinin yanı sıra, şarkıcılık ve televizyonculuk alanında da tanınan Brook, Amerika’da “A-List” olarak bilinen yüksek profilli ünlüler arasında yer alıyor. 2016 yılında, Hollywood’daki kadınların yaşamlarını konu alan “About the Business” adlı reality şovda rol alarak şöhretini pekiştirdi.

ÇOCUKLARIYLA BİR AİLE TABLOSUNA SAHİP

Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızları bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisinden olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, saha dışındaki yaşamında tam bir aile babası kimliği sergiliyor.