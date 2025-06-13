Galatasaray’ın Yeni Eşlisi Candice Ünlü

GALATASARAY, DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU İLE ANLAŞTI

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Sane, transferin duyurulmasının ardından İstanbul’a geldi. İstanbul’a geldiğinde sevgilisi Candice Brook da ona eşlik etti.

SEVGİLİSİ CANDICE BROOK HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’a geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Brook’un kimliği merak konusu oldu. 1987 yılında New York’ta dünyaya gelen 37 yaşındaki Candice Brook, Afro-Amerikan kökenli. Modelliğinin yanı sıra şarkıcılık ve televizyonculuk ile de biliniyor. Amerika’da “A-List” olarak adlandırılan ünlü isimler arasında yer alan Brook, 2016 yılında “About the Business” isimli reality showda oynayıp şöhretini artırdı.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI VE AİLE YAŞAMIMIZ

Çiftin 2018’de dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızları bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisinden olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, saha dışında ailevî bir rol üstlenmekte.