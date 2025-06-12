Galatasaray’ın Yeni Yengesi Candice Ünlü

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ LEYRO SANE

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Sane, İstanbul’a geldi. Transferin açıklanmasının hemen ardından Leroy Sane’ye sevgilisi Candice Brook da eşlik etti.

CANDICE BROOK KİMDİR?

İstanbul’a gelmekten dolayı harika hissettiğini söyleyen Candice Brook’un kimliği merak konusu oldu. 1987 New York doğumlu olan Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli. Modellik kariyerinin yanı sıra, şarkıcılık ve televizyonculukla da tanınan Brook, Amerika’daki “A-List” ünlüler arasında yer alıyor. 2016 yılında Hollywood’daki kadınların hayatını konu alan “About the Business” adlı reality şovda rol alarak şöhretini pekiştirdi.

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızları bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisi sonucunda olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, saha dışında tam bir aile babası profili çiziyor.