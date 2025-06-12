Galatasaray’ın Yeni Yengesi Ünlü

GALATASARAY, YENİ TRANSFERİ İLE GÜNDEMDE

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir anlaşma yapıldı. 29 yaşındaki oyuncu, transferin açıklanmasının ardından İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelen Sane’ye sevgilisi Candice Brook da eşlik etti.

CANDICE BROOK’UN KİMLİĞİ İLGİ ÇEKTİ

İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Brook’un kimliği merak konusu oldu. 1987 yılında New York’ta doğan 37 yaşındaki Candice Brook, Afro-Amerikan kökenli bir model. Modellik kariyerinin yanı sıra şarkıcılık ve televizyonculuk yapıyor. Amerika’da “A-List” kategorisinde yer alan Brook, 2016 yılında Hollywood’daki kadınları konu alan “About the Business” adlı reality şovda yer alarak adını duyurdu.

AİLE DÜZENİ VE ÇOCUKLARI

Çiftin, 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızı bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkiden olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, saha dışında bir aile babası profili sergiliyor.