Galatasaray’ın Yıldızı Gabriel Sara’ya İngiliz İlgisi

İNGİLİZ KULÜPLERİ GABRİEL SARA’NIN PEŞİNDE

Galatasaray’da Okan Buruk’un zaman zaman 8, zaman zaman ise 10 numaralı bölgede kullandığı Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin hedefi haline geldi. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Championship Ligi temsilcisi Norwich City’den transfer ettiği Sambacı için İngiliz ekiplerinin yeniden devreye girmesi dikkat çekiyor.

SHEFFIELD UNITED’AN TRANSFER HAMLESİ

Takvim gazetesinin bildirdiğine göre Championship Ligi lideri Sheffield United, Gabriel Sara’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sheffield, 25 yaşındaki futbolcuyu Norwich City’de oynadığı dönemde de transfer etmek istemişti. Ancak o dönemde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle resmi bir teklif yapmamışlardı.