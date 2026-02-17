Galatasaray Juventus’la Eşleşti: Şampiyonlar Ligi Heyecanı Artıyor

RAMS PARK’TA MÜSABAKA SAAT 20.45’TE BAŞLAYACAK

Müsabaka, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie yönetiminde gerçekleştirilecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan dahil oldu. İstediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Ardından oynanan ikinci haftada evinde İngiliz kulübü Liverpool’u 1-0, üçüncü maçta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 ve dördüncü maçta Hollanda’nın Ajax takımını deplasmanda 3-0 yenerek galip geldi.

Mücadeleler sonucunda Galatasaray, iç sahada Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibine 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Altıncı karşılaşmasında Fransa temsilcisi Monaco’ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada konuk ettiği İspanyol takımı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak, İngiliz devi Manchester City karşısında 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sonuçla birlikte organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

GALATASARAY, JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ

Son 16 play-off turunda İtalya’nın Juventus takımıyla eşleşen Galatasaray, Juventus’un sezonun ilk karşılaşmasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci maçında İspanyol Villarreal ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığını görüyoruz. Üçüncü müsabakada İspanyol devi Real Madrid’e 1-0 kaybeden Juventus, dördüncü haftada Portekiz ekibi Sporting ile 1-1 berabere kalmıştı. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i deplasmanda 3-2 yenerek elde etti. Sonrasında konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi’nin Pafos takımını ve Portekiz ekibi Benfica’yı 2-0 mağlup eden Juventus, son haftada Fransa’dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı. İtalya temsilcisi, “Devler Ligi”nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak lig aşamasını 13. sırada tamamladı.