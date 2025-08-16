Galatasaray, Karagümrük’ü 3-0 yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu devam ediyor. Ligin 2. hafta mücadelesinde, Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki son şampiyon Galatasaray, Marcel Licka’nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Maçta kazanan taraf, Galatasaray oldu ve rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

Galatasaray, 10. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle öne geçti.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Fatih Karagümrük’te Marius Tresor Doh, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı ve böylece Galatasaray, skoru 2-0’a getirdi.

ICARDI SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin 87. dakikasında sahalara 281 gün sonra dönen Mauro Icardi, Galatasaray’ı 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray bu önemli karşılaşmadan galip ayrıldı.

GALATASARAY’DAN 2’DE 2

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. İlk hafta oynanması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puan alamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’a konuk olacakken, Fatih Karagümrük Göztepe’yi evinde ağırlayacak.