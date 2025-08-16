Spor

Galatasaray, Karagümrük’ü 3-0 yendi

galatasaray-karagumruk-u-3-0-yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu devam ediyor. Ligin 2. hafta mücadelesinde, Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki son şampiyon Galatasaray, Marcel Licka’nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Maçta kazanan taraf, Galatasaray oldu ve rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

Galatasaray, 10. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle öne geçti.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Fatih Karagümrük’te Marius Tresor Doh, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı ve böylece Galatasaray, skoru 2-0’a getirdi.

ICARDI SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin 87. dakikasında sahalara 281 gün sonra dönen Mauro Icardi, Galatasaray’ı 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray bu önemli karşılaşmadan galip ayrıldı.

GALATASARAY’DAN 2’DE 2

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. İlk hafta oynanması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puan alamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’a konuk olacakken, Fatih Karagümrük Göztepe’yi evinde ağırlayacak.

ÖNEMLİ

Manşet

Mauro Icardi, Kadroya Geri Döndü

Mauro Icardi, 281 gün aradan sonra Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçında sahaya çıkarak dönüş yaptı.
Gündem

İstanbul’da, “Daltonlar” Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

İddianamede, yedi şüpheliye 14 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis, uzun süreli hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası talep edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.