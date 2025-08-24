galatasaray-kayserispor-u-4-0-yendi

GALATASARAY KAYSERİSPOR’A HAZIRLIKLA GELDİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’a konuk oldu ve karşılaşmayı 4-0’lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım puanını 9’a yükseltti. Kayserispor ise 1 maç eksikle 1 puanda kaldı. Maçta goller Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane tarafından atıldı.

EKSİKSİZ KADRO İLE MÜCADELE

Kayserispor’un kadrosu şu şekildeydi: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso. Galatasaray ise aşağıdaki oyuncularla sahaya çıktı: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen.

Maçın ilk dakikalarında, Galatasaray’ın Torreira’sı, ceza sahası dışından kaleyi hedef aldı. Şutunu çekerken kaleci Bilal Bayezit’in müdahalesiyle top direkten döndü.

EREN ELMALI FORMDA

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig’deki 3. maçında 2. golünü kaydetti. İlk haftada Gaziantep FK karşısında da gol atan milli sol bek, üst üste gösterdiği performansıyla dikkat çekiyor.