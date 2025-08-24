Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen bu müsabakada Galatasaray, konuk ekip olarak sahada 4-0’lık net bir skorla galip geldi. Galatasaray’ın gollerini 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 9’a çıkararak liderlik koltuğuna yerleşti. Henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 1 puanla 12. sırada yer aldı. Gelecek haftada Galatasaray, Rizespor ile karşılaşacak, Kayserispor ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda Galatasaray, 9. dakikada Lucas Torreira’nın uzaktan vuruşunun direkten dönmesiyle önemli bir fırsat yakaladı. 15. dakikada Kayserispor’un Denswil’inin kafa vuruşu auta gitti. Galatasaray, 25. dakikada etkili bir atak ile Yunus Akgün’ün şutunu gerçekleştirdi fakat top kalenin yanından auta çıktı. 36. dakikada Galatasaray, Eren Elmalı’nın golüyle 1-0 önde geçti. 42. dakikada Kayserispor eşitliği yakalamaya yaklaştı ama Benes’in frikiği kaleci Günay tarafından son anda kurtarıldı. İkinci yarıda 46. dakikada Eren Elmalı, Galatasaray’ın farkı 2’ye çıkardığı golü kaydetti. 86. dakikada Victor Osimhen’in golüyle fark 3’e çıktı ve 90+3’te Leroy Sane’nin golüyle Galatasaray skoru 4-0’a taşıdı.

EREN ELMALI TARİHİ GOL ATTI

Eren Elmalı, Galatasaray’ın 1-0 öne geçtiği golü kaydederek takımının lig tarihindeki 4000. golüne imza atmış oldu.

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında ilk 11’inde 2 değişiklik yaptı. RHG EnerTürk Enerji Stadyumu’ndaki maçta Galatasaray, Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane ve Osimhen 11’i ile sahaya çıktı. Buruk, Fatih Karagümrük karşısındaki maçın başlangıç kadrosuna göre Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina’nın yerine Jakobs ve Osimhen’i tercih etti. Galatasaray yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

OSIMHEN İLK KEZ 11’DE

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıktı. Antrenman eksiklikleri sebebiyle ilk haftadaki Gaziantep FK maçında oynayamayan Osimhen, Fatih Karagümrük maçında yedek başlayarak 61. dakikada oyuna girip taraftarıyla buluştu.

KAÇAN İSİMLER

Takımdan ayrılma isteğini dile getiren Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina, Kayseri’ye götürülmedi.

KAYSERİSPOR’DA DEĞİŞİKLİKLER

Kayserispor’un teknik direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçında uyguladığı kadrodan 3 değişikliğe gitti. Gisdol, daha önceki maçta 11’de olan Mane, Ackah ve Hosseini’nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes’i sahaya sürdü. Kayserispor, Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso ve Opoku 11’i ile sahada yer aldı.