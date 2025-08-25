galatasaray-kayserispor-u-4-0-yendi

MAÇIN GENELİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, konuk takımın 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane’den geldi. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 9’a yükseltti ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Kayserispor ise hala galibiyet alamayarak 1 puanla 12. sırada kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Rizespor ile karşılaşacakken, Kayserispor Kocaelispor deplasmanına gidecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı.

9′ Galatasaray, gole çok yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira’nın şutu direkten döndü.

15′ Kayserispor, tehlike yarattı! Kornerden yükselen Denswil’in kafa vuruşu auta gitti.

25′ Galatasaray etkili geldi! Ceza sahasına hızlıca giren Yunus Akgün’ün vuruşu, kalenin yanından auta çıktı.

27′ Leroy Sane, Bilal’i geçemedi! Yunus Akgün’ün pasıyla ceza sahasına giren Sane, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal’e takıldı.

36′ GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti! Yunus Akgün, hızla rakip yarı alana taşıdığı topu savunma arkasına kaçan Sane ile buluşturdu. Sane’nin şutu kaleciden döndü, ancak Eren Elmalı, dönen topu tamamlayarak skoru 1-0 yaptı.

42′ Kayserispor eşitliği yakalamaya çok yaklaştı! Benes, Galatasaray yarı sahasının solunda serbest vuruş kazandı. Frikik vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

44′ Galatasaray’da Sara, Kayserispor’da Cadoso sarı kart gördü. İlk yarı sona erdi.

46′ İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! Galatasaray, farkı 2’ye çıkardı! Leroy Sane’nin sağ kanattan yaptığı ortayı Eren Elmalı kafa ile tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

71′ Galatasaray, gole yaklaştı! Ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün’ün şutu az farkla auta gitti.

72′ Galatasaray’da Kaan Ayhan ve Mauro Icardi, oyuna dahil oldu. Gabriel Sara ve Ismail Jakobs, oyundan çıktı.

86′ GOL! Galatasaray 3-0 yaptı! Sol kanattan gelişen atakta Zaniolo’nun içeri çevirdiği topu Osimhen tamamladı ve fark 3’e çıktı.

90+3′ FARK 4’E ÇIKTI! Leroy Sane, ceza sahası dışında buluştuğu topa sert bir vuruş yaptı ve skoru 4-0 yaptı.

GALATASARAY’IN TARİHİ GOLÜ

Eren Elmalı, takımının 1-0 öne geçen golünü atarken, Galatasaray’ın lig tarihindeki 4000. golünü de kaydetmiş oldu.

BURUK’TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’deki Kayserispor maçında, son oynadıkları karşılaşmanın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takım, RHG EnerTürk Enerji Stadı’ndaki maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane ve Osimhen 11’iyle başladı. Buruk, Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında yer alan Barış Alper Yılmaz ile sakat olan Mario Lemina’nın yerine Jakobs ve Osimhen’e şans verdi. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

OSIMHEN İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk defa 11’de sahaya çıktı. Antrenman eksikliğinden dolayı ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçında 61. dakikada oyuna dahil olmuştu.

KAYSERİSPOR’DA DEĞİŞİKLİKLER

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir mücadelesine göre 11’de 3 değişiklik yaptı. Gisdol, önceki maçta görev alan Mane, Ackah ve Hosseini’nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes’i sahaya sürdü. Kayserispor, Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso ve Opoku 11’i ile mücadele etti.