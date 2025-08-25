galatasaray-kayserispor-u-4-0-yendi

MAÇIN DETAYLARI VE SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede konuk ekip, 4-0’lık net bir skorla galip geldi. Galatasaray’ın gollerinin ikisini 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, diğerlerini ise 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane attı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 9’a çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 1 puanla 12. sırada yer aldı. Galatasaray, gelecek hafta Rizespor’u ağırlayacakken, Kayserispor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın ilk dakikalarında Galatasaray’ın gole yaklaşma çabası dikkat çekti. 9. dakikada Lucas Torreira’nın uzak mesafeden yaptığı vuruş direk ile döndü. Kayserispor, 15. dakikada Denswil ile bir kafa vuruşu yaptı ama top auta gitti. Galatasaray etkili ataklarını sürdürdü ve 36. dakikada Eren Elmalı’nın golü ile öne geçti. İlk yarı sonunda Kayserispor, Benes ile eşitliği yakalamaya bir adım daha yaklaşsa da, kaleci Günay son anda müdahale etti.

İkinci yarı, Galatasaray’ın 46. dakikada Eren Elmalı ile farkı 2 yapmasıyla başladı. Maçın son bölümünde Galatasaray, 86. dakikada Osimhen’in golüyle skoru 3-0’a taşıdı ve 90+3’te Sane’nin sert vuruşuyla final skorunu 4-0 olarak belirledi.

GALATASARAY’DAN TARİHİ AN

Eren Elmalı, attığı golle sadece takımını öne geçirmedi, aynı zamanda Galatasaray’ın lig tarihindeki 4000. golünü atmış oldu. Bu anlamda Eren Elmalı, Galatasaray için tarihi bir an yaşatmış oldu.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor ile oynanan mücadelede 2 değişiklik yaptı. Son oynanan Fatih Karagümrük maçındaki ilk 11 ile kıyaslandığında, Buruk, Jakobs ve Osimhen’i sahaya sürdü. Osimhen, bu sezon ilk kez 11’de yer aldı. Önceki maçta sakatlık nedeniyle kadroda bulunmayan Osimhen, Camiasına bu kez ilk 11’le merhaba dedi. Müdahalelerin ardından Galatasaray, RHG EnerTürk Enerji Stadı’nda maça Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane ve Osimhen kadrosuyla başladı.

KAYSERİSPOR’DADA DEĞİŞİKLİKLER

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir karşısında oynanan maçın 11’inde 3 değişiklik yaptı. Bu kapsamda, Gisdol; Mane, Ackah ve Hosseini yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes’i sahaya sürdü. Kayserispor’un maç kadrosunda ise Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso ve Opoku yer aldı.