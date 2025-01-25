Galatasaray Konyaspor’u Ağırlıyor: Muhtemel İlk 11’ler

GALATASARAY – KONYASPOR MAÇI

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşıyor. Bu önemli mücadelede her iki takımın muhtemel ilk 11’i ise şöyle oluşuyor:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer.

MUSLERA TARİHE GEÇİYOR

Fernando Muslera, duygusal bir akşam geçiriyor. 14 yıla yaklaşan Galatasaray kariyerinde, hafta içindeki Dinamo Kiev maçında ıslıklanmıştı. Bugün ise tekrar taraftarın önüne çıkıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, deneyimli kaleciye destek vermek için hazır durumda. Muslera, Süper Lig’de 428 maçla Bülent Korkmaz’ı yakalayarak, 429. maçına çıkarak Galatasaray tarihinde en fazla lig mücadelesine çıkan oyuncu olma fırsatını yakalıyor. 38 yaşındaki eldiven, bugüne kadar Galatasaray’da toplam 534 resmi maçta görev yaptı.

Süper Lig’de 11 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray’ın en golcü oyuncusu konumunda. Osimhen’i Barış 10, Yunus 6, Batshuayi 5, Icardi ve Mertens 4’er golle takip ediyor. Okan Buruk’un takımı, bu sezon savunma ve hücum istatistikleriyle dikkat çekiyor.

OKAN BURUK’A KARŞI ÜSTÜN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, daha önce toplam 3 kez karşı karşıya geldi. Bu üç maçı da Okan Buruk’un takımı kazandı.

CEZA ALMA RİSKİ OLAN OYUNCULAR

Galatasaray’da Muslera, Abdülkerim, Barış ve Torreira, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 22. haftada Gaziantep karşısında cezalı duruma düşecekler.

TARİHİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 47 kez mücadele etti. Galatasaray, 34 galibiyet alırken, Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrıldı. Galatasaray 91 gol atarken, Konyaspor 32 kez rakip fileleri havalandırdı.

SAVUNMA GOL YEME ORANI

Bu sezon Süper Lig’de 19, Avrupa Ligi’nde 7, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda 1’er maçta toplamda 30 resmi mücadelede Galatasaray, 47 gol yedi. Bu eşlemede, sadece Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum maçlarını gol yemeden tamamlayabildi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’deki tüm maçlarda gol atmayı başardı. 19 karşılaşmada toplam 52 gol kaydeden Sarı-Kırmızılılar, ligdeki en golcü takım konumunda. Ancak savunma istatistiklerinde aynı başarıyı gösteremedi.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda son olarak Young Boys’a mağlup oldu. Bunun dışında oynanan 25 karşılaşmada 17 galibiyet alırken, 8 kez de berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte, Galatasaray tam 25 maçtır yenilgi yüzü görmedi.