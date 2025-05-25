Galatasaray Kupa Törenini Beklemedi!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı’nda coşkuyla kutladı. Kutlamalar için hazırlanan sahneye ailesiyle birlikte çıkan Başkan Dursun Özbek, “Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün iyi insanların, karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın, vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz” diye konuştu.

SANATÇILAR ETKİNLİĞE RENGİNİ KATTI

Binlerce taraftarın katıldığı bu eğlenceli kutlamalarda sanatçılar, söyledikleri şarkılarla şampiyonluğun tadını çıkardı. Taraftarlar, şarkılar eşliğinde kutlamalara duygu dolu anlar yaşadı.

KUPA TÖRENİ İÇİN BEKLENTİLER YERİNE GETİRİLEMEDİ

Şampiyonluk kutlamasında ilginç bir olay meydana geldi. Kutlamalar sırasında başlayan yağmur, DJ kabininin arızalanması ve programın uzaması sebebiyle taraftarlar kupa törenini beklemeden evlerine dönmeyi tercih etti. Bu durum, kutlamaların akışını etkiledi ve birçok taraftarının hayal kırıklığına uğramasına yol açtı.