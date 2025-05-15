Galatasaray, Kupayı 19. Kez Kazandı

GALATASARAY’IN KUPA ZAFERİ

14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleştirilen 63. Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray’ın Trabzonspor’u 3-0’lık net bir skorla yenmesiyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle birlikte kupayı müzesine 19. kez götürerek tarihine bir başarı daha eklemiş oldu. Victor Osimhen’in iki golle ön plana çıktığı maçta, Yunus Akgün’ün üç asisti de dikkat çekti. Ancak geceye damgasını vuran, hakem Cihan Aydın’ın maç sırasında Stefan Savic’in şiddetli tepkisine kırmızı kart göstermemesi ve Trabzonspor’un tartışmalı hakem atamalarına yönelik sert tepkileri oldu. Spor yazarları, maçı ve Cihan Aydın’ın yönetimini çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

GALATASARAY’IN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Uğur Meleke (Hürriyet), Galatasaray’ın başarısında Davinson Sanchez’in kritik rolüne dikkat çekerek “Davinson sahada yoksa sıkıntı var, varsa işler yolunda. Geri kazanma canavarı gibiydi.” ifadesini kullandı. Meleke, Osimhen ve Yunus’un etkileyici performansına rağmen, Davinson’ın bu sezonki istikrarına da vurgu yaptı. Güntekin Onay (Hürriyet), maçın kolay geçtiğini belirterek “Galatasaray, güç farkıyla hak ederek kazandı. Trabzonspor savunması statik kalarak mağlubiyete davetiye çıkardı.” şeklinde yazdı. Onay, Okan Buruk’un Kayserispor karşılaşmasını düşünerek Osimhen’i erken çıkartmasının, sarı-kırmızılıların özgüveninin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Serkan Akcan (Fanatik) de benzer şekilde görüş bildirerek, “Osimhen’in insan üstü performansı ve Galatasaray’ın her dakikada inisiyatifi elinde tutması, kupayı açık farkla kazandırdı.” dedi.