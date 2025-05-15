Galatasaray, Kupayı Kazandı: Alper, Osimhen

MAÇ SONUCU VE GALATASARAY’IN BAŞARISI

Trabzonspor ile Galatasaray Türkiye Kupası finalinde Gaziantep’te karşılaştı. Galatasaray, maçı 3-0’lık sonuç ile kazanarak şampiyon oldu. Bu zaferde, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’in attığı goller etkili oldu.

OSIMHEN’DEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın önemli oyuncularından biri olan Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar.” dedi. Ayrıca, “3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.” sözleriyle gelecek hedeflerinden bahsetti.

REKOR VE GELECEK PLANSALARI

Osimhen, Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi.” ifadelerini kullandı. Goller attığı için mutluluğunu dile getiren Osimhen, “Mücadele etmeye devam edeceğim.” dedi.

Taraftarların kendisi için yönetime transfer çağrısında bulunması ile ilgili de konuşan Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım.” dedi.