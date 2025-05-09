Galatasaray, La Laguna Tenerife’yi yendi

BASKETBOLDA BÜYÜK BAŞARI

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da yer alan Sunel Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada Galatasaray, 90-80’lik skorla galip geldi.

GALATASARAY FİNALDE

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, turnuvada finale yükseldi. Galatasaray, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşma başladığında, Galatasaray Angel Delgado ile pota altında etkili bir performans sergileyerek rakibine üstünlük sağladı. İspanyol temsilcisi ise Giorgi Shermadini’nin sayılarıyla karşılık verdi. Marcelinho Huertas’ın oyuna dönmesiyle üstünlüğü ele alan La Laguna Tenerife, 7. dakikada Brezilyalı oyun kurucunun attığı orta mesafe basketle 6-0’lık bir seri yakalayarak durumu 15-13 yaptı. İlk çeyrek sonucunda İspanyol ekibi hatasız bir oyun sergileyerek 24-20 önde kapattı.

TENERIFE FARKI AÇTI

La Laguna Tenerife, 11. dakikada Thomas Scrubb’ın turnikesiyle 6-0’lık bir seri elde ederek skoru 29-20 yaptı. İspanyol ekibi 13. dakikada Tim Abromaitis’in turnikesiyle farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada James Palmer’ın dış atışla bulduğu sayıyla 12-0’lık bir seri gerçekleştirerek durumu 40-37 yaptı. Ancak, sonrasında İspanyol ekibi Ibou Badji ve Aaron Doornekamp ile sayılar bularak soyunma odasına 43-40 önde gitti.

GALATASARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ

İkinci yarının başlangıcında Galatasaray temposunu artırdı. 22. dakikada James Palmer’ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçen Galatasaray, 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacıyla 9-0’lık bir seri gerçekleştirdi: 49-61. Sert savunmayla rakibine sayılar bulma fırsatı tanımayan Galatasaray, Micheal Young’ın çeyreğin sonuna 10 saniye kala attığı üçlükle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY GALİP GELDİ

Son periyotta farkı açmaya devam eden Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings’in serbest atışıyla 8-0’lık bir seri daha yaparak durumu 60-78’e getirdi. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 90-80’lik skorla kazanarak finale adını yazdırdı.

ERGİN ATAMAN MAÇTAYDI

Yunanistan’ın Panathinaikos takımının başantrenörü Ergin Ataman da La Laguna Tenerife-Galatasaray karşılaşmasını yerinden izledi. Ataman, maçı oğlu Sarp Ataman ve Galatasaray’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.