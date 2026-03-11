Galatasaray Liverpool’u Yenerek Şampiyonlar Ligi’nde İleri Gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında İngiltere’nin Liverpool takımını 1-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, basına önemli açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ GALİBİYET

Buruk, “Liverpool’a karşı bu sezon 2. galibiyetimiz. İlk maçta aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik” ifadesini kullandı. Yıldız teknik adam, “Bugün televizyonların başında bence birçok insan bizim için dua etti. Türk futbolu önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanı için güzel. Bir Türk takımının neler yapabildiğini gösteriyoruz. Bu da çok değerli” dedi.

HAKEM KARARLARINA ELEŞTİRİ

Buruk, hakem kararlarıyla ilgili de eleştirilerde bulundu. “Hakem, hiç olmayacak bir sarı kart verdi Davinson’a. Faul olduğu bile tartışılacak pozisyon. Herhalde ‘birine göstereyim’ dedi” sözleriyle durumu değerlendiren Buruk, “Onun dışında sınırdaki oyuncularımız kart görmedi” ifadelerini kullandı.

LİGE DÖNÜYORUZ

Okan Buruk, takımın bir sonraki hedefinin lig olduğunu belirterek, “Hemen lige döneceğiz. Başakşehir’e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık” dedi.