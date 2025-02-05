Galatasaray, Mario Lemina’nın Transferini Duyurdu

SÜPER LİG’DE GALATASARAY’IN TRANSFER ATILIMLARI

Trendyol Süper Lig’de lider konumda olan Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Önceki transferinde Alvaro Morata’yı kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de Mario Lemina’yı resmen takımına ekledi.

GALATASARAY, LEMINA İLE ANLAŞTI

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, ilgili transfer görüşmelerinin başladığı belirtilmişti. Galatasaray, şimdi ise Wolverhampton Wanderers (Wolves) ile Lemina konusunda anlaşma sağladığını resmen duyurdu. Bu transfer, Galatasaray’ın kadro derinliğini artıracak ve takımın başarısını destekleyecek.