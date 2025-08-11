Galatasaray, Morata’nın Milan’a Dönüşünü Açıkladı

ALVARO MORATA’NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun bonservisine sahip olan Milan kulübüne geri döndüğünü açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, hem İspanyol futbolcu hem de Milan ile anlaşmaya varıldığı bilgisi yer alırken, Galatasaray’ın bu anlaşma çerçevesinde Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı ifade edildi.

MORATA’DAN FERAGAT AÇIKLAMASI

Açıklamada, Alvaro Morata’nın 651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiği belirtildi. İspanyol oyuncu, geçen sezon devre arasında Milan’dan kiralık olarak Galatasaray’a katılmış ve takım ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Morata’nın ayrılığı, sarı-kırmızılı camiada dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.