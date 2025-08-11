Galatasaray, Morata’nın Milan’a Geri Döndüğünü Duyurdu

ALVARO MORATA’NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata’nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan kulübüne döndüğünü açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, hem İspanyol oyuncuyla hem de Milan’la yapılan karşılıklı anlaşmanın detaylarını paylaştı.

MILAN’DAN FESİH BEDELİ ALACAK

Yapılan açıklamada, Galatasaray’ın Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı ifade edildi. Ayrıca, Morata’nın toplam 651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında Milan’dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.