Spor

Galatasaray, Morata’nın Milan’a Geri Döndüğünü Duyurdu

galatasaray-morata-nin-milan-a-geri-dondugunu-duyurdu

ALVARO MORATA’NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata’nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan kulübüne döndüğünü açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, hem İspanyol oyuncuyla hem de Milan’la yapılan karşılıklı anlaşmanın detaylarını paylaştı.

MILAN’DAN FESİH BEDELİ ALACAK

Yapılan açıklamada, Galatasaray’ın Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı ifade edildi. Ayrıca, Morata’nın toplam 651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında Milan’dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

ÖNEMLİ

Manşet

Galatasaray, Morata’nın Milan’a Dönüşünü Açıkladı

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ettiğini ve oyuncunun Milan'a geri döndüğünü duyurdu.
Gündem

Balıkesir Depremi: İki Gözaltı Yapıldı

Balıkesir'in Sıngırdı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bina ile ilgili olarak müteahhit ve bina sahibi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.