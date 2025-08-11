Galatasaray, Morata’nın Milan’a Geri Dönüşünü Açıkladı

ALVARO MORATA’NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata’nın sözleşmesinin karşılıklı şekilde feshedildiğini ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan’a döndüğünü duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “hem İspanyol oyuncuyla hem de kulübü Milan’la karşılıklı anlaşmaya varıldı” ifadeleri kullanıldı.

FESİH BEDELİ VE ALACAKLAR

Anlaşmaya göre, Galatasaray, Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacak. Bunun yanı sıra, Morata’nın “651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiği” vurgulandı. Geçen sezon devre arasında Milan’dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.