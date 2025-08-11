Spor

Galatasaray, Morata’nın Milan’a Geri Dönüşünü Açıkladı

galatasaray-morata-nin-milan-a-geri-donusunu-acikladi

ALVARO MORATA’NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata’nın sözleşmesinin karşılıklı şekilde feshedildiğini ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan’a döndüğünü duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “hem İspanyol oyuncuyla hem de kulübü Milan’la karşılıklı anlaşmaya varıldı” ifadeleri kullanıldı.

FESİH BEDELİ VE ALACAKLAR

Anlaşmaya göre, Galatasaray, Milan’dan 5 milyon euro fesih bedeli alacak. Bunun yanı sıra, Morata’nın “651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiği” vurgulandı. Geçen sezon devre arasında Milan’dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

TIR, Down Sendromlu Adamı Ezdi

Artuklu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Mehmet Hadi Çelik, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Gündem

Bitlis’te Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobil sonucu beş çocuk dahil toplam on kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.