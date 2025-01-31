Galatasaray Morata’ya İmza Attırmaya Yakın

GALATASARAY’DAN TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray, transfer döneminde dikkat çeken bir adım attı. Sarı-kırmızılı takım, Milan’da oynayan Alvaro Morata için harekete geçti ve resmi teklifini sunmuş durumda. Son gelen bilgilere göre, İspanyol forvet Galatasaray’ın teklifine onay verdiği ve çok yakında imza atacağı ifade ediliyor. Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki Galatasaray, ara transfer pazarında önemli bir transfer gerçekleştirmek üzere.

ALVARO MORATA İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray’ın, Alvaro Morata transferi için Milan ile bir anlaşmaya vardığı aktarıldı. Sezonun başında Atletico Madrid’den Milan’a 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Morata, takımında 25 maça çıkarak 6 gol kaydetti ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. İtalya’dan gelen haberlere göre, Alvaro Morata’nın Galatasaray’a katılma kararı aldığı doğrulandı.

MENAJERLER TRANSFER İÇİN MİLANO’DA

Calcio Mercato kaynaklı bilgiler, Morata’nın menajerlerinin Milano’da transferin sonlandırılması için görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları için heyecan verici bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir.

2013 YILINDAN ATTIĞI TWEET GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan, Alvaro Morata’nın 12 yıl önce attığı bir tweet yine gündeme geldi. 2013 yılında attığı mesajda, “Galatasaray maçını seyretmek için Türkiye’deyiz” ifadelerini kullanan Morata, şu an için bu durumu daha anlamlı hale getiriyor.