Galatasaray, Mourinho İçin “Üzücü” Açıklama Yaptı. Fenerbahçe’nin Durumu Acınası. Türk Futbolu Adına Utanıyoruz

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI

“Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam ediyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” denildi.

SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ DURUM

Açıklamanın devamında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın” ifadeleri kullanıldı. Galatasaray’ın açıklamasında son olarak, “Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” sözlerine yer verildi.