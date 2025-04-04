Galatasaray, Mourinho İçin “Üzücü” Açıklama Yaptı. Fenerbahçe’nin Tepkisine Yanıt Verdi. Türk Futboluna Zarar Veren Davranışlar Eleştirildi. Kamuoyu Önünde Yaşananlar Üzüntüyle İzlendi

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından “Zorunlu açıklama” başlığıyla paylaşım yaparak rakip kulübün tutumunu eleştirdi.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Yapılan açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor. Geçmişte bu tip yakışıksız olaylar nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.” denildi.

“SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ BİR DURUM”

Açıklamanın devamında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

JOSE MOURINHO VE OKAN BURUK TARTIŞMASI

Süper Lig’in son haftalarında gerginleşen Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, teknik direktörler arasındaki sözlü atışmalarla dikkat çekiyor. Taraflar arasındaki gerilim, medyada geniş yankı buluyor.