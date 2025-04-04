Galatasaray, Mourinho İçin “Üzücü Durum” Açıklaması Yaptı. Fenerbahçe’nin Tepkisine Cevap Verdi

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından “Zorunlu Açıklama” başlığıyla bir paylaşım yaptı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI

Açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor. Geçmişte bu tip yakışıksız olaylar nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” ifadeleri kullanıldı.

SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ DURUM

Galatasaray’ın açıklamasında şu sözlere de yer verildi: “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”

GALATASARAY-FENERBAHÇE GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

İki kulüp arasındaki gerginlik, son dönemde yaşanan olaylarla daha da artıyor. Tarafların karşılıklı açıklamaları, Türk futbolunda tartışma yaratmaya devam ediyor.