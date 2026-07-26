Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala’yı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü. Musiala transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi.

Görüldü.

MUSIALA İDDİALARINA RESMİ YALANLAMA

Galatasaray söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

“Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun bilgilerine sunulduğu açıklandı.