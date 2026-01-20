Galatasaray Noa Lang İçin Anlaşma Sağladı

Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini Noa Lang ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli’de istediği performansı sergileyemeyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı. Hollandalı oyuncunun maliyetinin de kulüple birlikte netleştiği bildiriliyor.

ANKA İLE ANLAŞMA DETAYLARI

Fabrizio Romano ve Matteo Moreno, Romano’nun Youtube kanalında transferin ayrıntılarını paylaştı. İki kulüp, Noa Lang’ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda mutabakata varmış durumda. Galatasaray, oyuncunun kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek.

Uyuşturucu Operasyonları Kapsamında 641 Gözaltı Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Braga, Demir Ege Tıknaz İçin Anlaşma Sağladı Trabzonspor Norveçli Golcü İçin Geri Sayıma Geçti Fenerbahçe Mateta İçin Resmi Temaslara Başlayacak Galatasaray...

Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gelişmeleri ve söylentileri Transfer Hattı’nda yer alıyor. (20 Ocak 2026)
Kante Fenerbahçe’ye Geçiş İstediğini Açıkladı

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferi için hızla görüşmelere devam ediyor. Suudi Arabistan kulübünün engelleri sonrası Kante, transferin hızlanması için doğrudan müdahale etti.
Galatasaray Orta Sahaya İki Transfer Hedefliyor

Galatasaray, Noa Lang transferinin ardından Atalanta'dan Ederson ve Villarreal'den Pape Gueye'yi transfer etmeyi planlıyor. 28 Ocak tarihi, bu transferler için önemli bir dönüm noktası olacak.
Trump’ın Grönland Açıklamaları Avrupa Ekonomisini Sarsacak

Trump’ın Grönland üzerinden duyurduğu gümrük vergileri, Avrupa'nın otomotiv, ilaç, lüks tüketim ve enerji sektörlerinde maliyet artışı ve talep düşüşü riski yaratıyor.

