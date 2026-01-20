Galatasaray Noa Lang İçin Anlaşma Sağladı

Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini Noa Lang ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli’de istediği performansı sergileyemeyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı. Hollandalı oyuncunun maliyetinin de kulüple birlikte netleştiği bildiriliyor.

ANKA İLE ANLAŞMA DETAYLARI

Fabrizio Romano ve Matteo Moreno, Romano’nun Youtube kanalında transferin ayrıntılarını paylaştı. İki kulüp, Noa Lang’ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda mutabakata varmış durumda. Galatasaray, oyuncunun kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek.