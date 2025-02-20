Galatasaray, Okan Buruk İle Yolları Ayırabilir

BERABERLİK TARAFTARLARI ÜZDÜ

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynadığı karşılaşmada elde ettiği beraberlik ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu maçta dikkat çeken en önemli faktör, Galatasaray’ın gösterdiği mücadele oldu. Kaleci Günay’ın öne çıktığı maçta, Muslera’nın başlangıçta oynayıp oynamaması durumunda sonucun farklı olabileceği konuşuluyor.

OKAN BURUK’UN GELECEĞİ ŞU AN SORU İŞARETİ

Bu sonuç, Okan Buruk’un performansının sorgulanmasına yol açtı. Galatasaray’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe karşısında alınacak olası bir mağlubiyet, Buruk’un görevine son verileceği anlamına gelebilir. Bunun yanı sıra, Carlos Cuesta transferinin onaylanması da taraftarlar arasında sıkıntı yaratan bir konu oldu. 8 milyon euro’ya transfer edilen futbolcu, sahada sergilediği kötü performans ile eleştirilerin hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE MAÇI VE GERGİN ATMOSFER

Görünüyor ki Fenerbahçe ile yapılacak maç, Galatasaray içerisindeki dengeleri önemli ölçüde değiştirebilir. Maçın talebi konusunda şimdiden yoğun bir gerginlik olduğu açıkça görülüyor. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor ve sonuçlar her iki takım için de belirleyici olabilir.