Galatasaray, Osimhen’e 14 Milyon Teklif

GALATASARAY’DAN OSIMHEN İÇİN BEDEL TEKLİFİ

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli rol üstlenen Victor Osimhen’i kadrosunda tutmak için tüm imkanları seferber ediyor. Al-Hilal’in yüksek tekliflerini sürekli geri çeviren Nijeryalı golcüye son teklifini ileten sarı-kırmızılılar, “Bu rakamın üzerine çıkamayız” mesajını gönderdi. Peki, Osimhen bu durumda ne karar verecek?

TÜRKİYE GAZETESİ’NDEN EDİNİLEN BİLGİLER

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray, Victor Osimhen’e bonuslarla birlikte yıllık 14 milyon euro’luk bir öneri yaptı. Daha önce medyada yer alan 21-22 milyon euroluk teklif iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in Napoli’deki 75 milyon euro’luk serbest kalma bedelinin %60’ını sponsor desteğiyle karşılamayı planlıyor. Ancak kulüp, bu teklifin üzerine çıkamayacaklarını net bir şekilde Nijeryalı yıldıza iletti.

OSIMHEN’İN AVRUPA’DAKİ HEDEFİ

Kariyerini Avrupa’da sürdürme isteği olan Victor Osimhen, Al-Hilal’in 45 milyon euro’ya kadar ulaşan maaş tekliflerini reddetti. Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Juventus gibi önde gelen kulüplerin ilgisini çeken 26 yaşındaki forvet, Galatasaray’da geçirdiği başarılı sezonun ardından İstanbul’da mutlu olduğunu sık sık belirtiyor.