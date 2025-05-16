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Galatasaray, Osimhen İçin Farklı Teklif!

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GALATASARAY, OSIMHEN İÇİN ALTERNATİF BİR TEKLİF SUNDU

Galatasaray, Victor Osimhen’i kadrosunda tutmak için sıradışı bir teklif gerçekleştirdi. Sezonun başında Napoli’den kiralanan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini topladı. Yönetim, Osimhen’in bir yıl daha ekipte kalmasını sağlamak amacıyla bonservis paylaşımı teklifini gündeme getirdi.

GALATASARAY’DAN OSIMHEN’E BONSERVİS ORTAKLIĞI TEKLİFİ

Edinilen bilgilere göre, Galatasaray, Osimhen’in çıkış bedelini Napoli’ye ödemeye istekli. Ancak bu transfer sonrasında, Osimhen’in gelecekteki bir satışından yüzde 40 pay almasını sağlayacak bir anlaşma önerildi. Eğer Osimhen gelecek sezonun sonunda 75 milyon Euro’nun üstünde bir bedelle satılırsa, bu satış miktarının yüzde 40’ı Osimhen’e verilecek.

OSIMHEN’İN KARARI VE TRANSFER SÜRECİ

Galatasaray’ın yaptığı bu teklif, Osimhen’in kariyerini etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu durum, hem futbolcu hem de kulüp için gelecekte önemli sonuçlar doğurabilir.

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