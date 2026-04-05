Galatasaray Osimhen’siz Bir Kez Daha Kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

GOLLERE GÖZ ATILDI

Bordo-mavili ekip adına galibiyeti sağlayan goller, maçın 4. dakikasında Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu ile geldi. Sarı-kırmızılıların tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo’dan geldi.

OSIMHEN’İN YOKLUĞU ETKİLİ OLDU

Galatasaray, Victor Osimhen’in forma giymediği Trabzonspor karşılaşmasında mağlup oldu. Maç sonrasında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın oynamadığı dört karşılaşmadan da puan kaybı yaşadı.

OSIMHEN’SİZ PUAN KAYIPLARI

Osimhen’in bulunmadığı durumlarda Galatasaray’ın yaşadığı puan kaybı yaşadığı maçlar ise şöyle sıralandı:

– Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
– Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
– Konyaspor 2-0 Galatasaray
– Trabzonspor 2-1 Galatasaray

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.