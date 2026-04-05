galatasaray-osimhen-siz-bir-kez-daha-kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

GOLLERE GÖZ ATILDI

Bordo-mavili ekip adına galibiyeti sağlayan goller, maçın 4. dakikasında Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu ile geldi. Sarı-kırmızılıların tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo’dan geldi.

OSIMHEN’İN YOKLUĞU ETKİLİ OLDU

Galatasaray, Victor Osimhen’in forma giymediği Trabzonspor karşılaşmasında mağlup oldu. Maç sonrasında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın oynamadığı dört karşılaşmadan da puan kaybı yaşadı.

OSIMHEN’SİZ PUAN KAYIPLARI

Osimhen’in bulunmadığı durumlarda Galatasaray’ın yaşadığı puan kaybı yaşadığı maçlar ise şöyle sıralandı:

– Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

– Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

– Konyaspor 2-0 Galatasaray

– Trabzonspor 2-1 Galatasaray