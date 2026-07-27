Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki orta oyuncunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Roamy Alonso, Galatasaray’a geçen sezon başında transfer olmuştu.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Manşet
Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada
Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet
Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet
2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor
2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet
Veliler Uyum Haftasına Katılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet
Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.