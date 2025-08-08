Galatasaray Sezona Zaferle Başladı

YENİ SEZON BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçla başlamış oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada Galatasaray, ev sahibi takımı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti. Ev sahibi Gaziantep FK’nın kalecisi Burak Bozan, 65. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 3’e çıkarırken, Gaziantep FK henüz puanla tanışamadı. Sarı kırmızılı ekip, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Maç öncesi takımların başlangıç kadroları şu şekilde belirlendi:

Gaziantep FK: Burak, Arda, Aberna, Kevin, Mbakata, Maxim, Kozlowski, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Roland Salli’nin yaptığı ortada Arda Kızıldağ’ın müdahalesi ile top kornere gitti. 8. dakikada Gabriel Sara’nın korneri sırasında Kevin Rodrigues’in forma çekmesiyle yerde kalması üzerine hakem Ali Şansalan VAR incelemesi yaptı ve penaltı kararı verdi. Kevin Rodrigues sarı kart gördü. 12. dakikada Barış Alper Yılmaz penaltı atışını gerçekleştirerek takımını öne geçirdi. 17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper, rakibini çalımladı ve Eren Elmalı’ya asist yaptı. Eren, Galatasaray forması ile kariyerinde ikinci golünü kaydederken farkı 2’ye çıkardı.

35. dakikada Gaziantep’te Mbakata sakatlandı ve sedyeyle oyundan alındı, yerine Enver Kulasin geçti. 38. dakikada Gaziantep futbolcuları penaltı bekledi ancak VAR incelemesi sonucu devam kararı verildi. İlk yarının son kısmında Galatasaray ikinci bir penaltı kazandı ve Barış Alper Yılmaz, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak ilk yarıyı tamamladı.

İKİNCİ YARININ DAKİKALARI

İkinci yarının başında Gaziantep FK’da Lungoyi’nin yerine Ndiaye oyuna girdi. 55. dakikada Sane’nin uzak mesafeden çektiği şut kale direğinin yanından auta gitti. Gaziantep FK’nın 58. dakikada Boateng ile bulduğu yakın mesafe fırsatını Galatasaray kalecisi Günay kurtardı. 65. dakikada ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Gaziantep kalecisi Burak Bozan, VAR kontrolü sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 67. dakikada Galatasaray’dan Torreira, Lemina, Sanchez ve Yunus Akgün değişerek Arda Ünyay, Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’ya yerini bıraktı. 90+4′ dakikada Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü. Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi ve Galatasaray, karşılaşmayı 3-0’lık skorla tamamladı.