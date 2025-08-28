Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

GALATASARAY TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray, Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo’nun mali durumunu Kamuoyuna Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, futbolcuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ve her sezon net 4.8 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

SINGO’NUN DUYGULARI

Wilfred Singo, transferi sonrası yaptığı açıklamada, “Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” sözlerini kullandı.

TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray, yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.