Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile mücadele etti. Müsabaka RAMS Park’ta gerçekleşti ve sarı – kırmızılılar karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanmayı başardı. Galatasaray’ın galibiyetine katkı sağlayan goller, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen tarafından atıldı. Özellikle rakip filelere 2 gol atan Victor Osimhen, bu sezon 33 golle Galatasaray formasıyla kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Nijeryalı oyuncunun gösterdiği başarılı performans sonrası sezon bitiminde hangi takımda forma giyeceği ise gündemi meşgul ediyor. CalcioNapoli24’ten Riccardo Catapano, Osimhen’in kariyerine Premier Lig’de devam edeceğini öne sürdü. Yapılan açıklamalarda, “Napoli teklifleri bekliyor ve oyuncuyu Haziran ayında 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi karşılığında satmak istiyor” ifadesi dikkat çekti.