Gündem

Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

galatasaray-sivasspor-u-4-1-yendi

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile mücadele etti. Müsabaka RAMS Park’ta gerçekleşti ve sarı – kırmızılılar karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanmayı başardı. Galatasaray’ın galibiyetine katkı sağlayan goller, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen tarafından atıldı. Özellikle rakip filelere 2 gol atan Victor Osimhen, bu sezon 33 golle Galatasaray formasıyla kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Nijeryalı oyuncunun gösterdiği başarılı performans sonrası sezon bitiminde hangi takımda forma giyeceği ise gündemi meşgul ediyor. CalcioNapoli24’ten Riccardo Catapano, Osimhen’in kariyerine Premier Lig’de devam edeceğini öne sürdü. Yapılan açıklamalarda, “Napoli teklifleri bekliyor ve oyuncuyu Haziran ayında 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi karşılığında satmak istiyor” ifadesi dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi

Kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Gündem

Memur ve emekli zam miktarı?

Nisan ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Memurlar ve emekliler, maaş farklarını öğrenmek için sabırsızlanıyor; olası zam oranları da merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.