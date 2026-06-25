Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasında yerli oyuncu havuzunu genişletmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig’den iki genç futbolcuyu transfer listesine aldı. Bu isimler Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor’da forma giyiyor.

YERLİ FUTBOLCULAR TAKİP EDİLİYOR

Temmuz ayı ile birlikte transfer operasyonuna hız vermesi beklenen Galatasaray, iki oyuncuyu yakından takip ediyor. Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin ilk hedefler arasında yer alıyor. Corendon Alanyaspor’un genç savunmacısı Ümit Akdağ da listede bulunuyor.

RİZESPOR’DAN 2 MİLYON EURO TALEBİ

Karadeniz temsilcisi, Muhammet Taha Şahin’in bonservisi için düşük rakama sıcak bakmıyor. Çaykur Rizespor’un bu oyuncu için en az 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Galatasaray’da yabancı kontenjanı transferi şekillendirecek. Singo veya Sallai ile yolların ayrılması halinde Taha Şahin hamlesi güçlenecek.

ALANYASPOR 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray’ın listesindeki diğer isim Ümit Akdağ için Alanyaspor daha yüksek bonservis bekliyor. Akdeniz ekibi pazarlıklara 6 milyon eurodan başlamayı planlıyor. Transferin şekillenmesi için görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.